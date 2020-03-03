بالصور.. إجراء أول عملية علاجية بالأشعة في مركز مكافحة السرطان بأدرار

تم اليوم، إجراء أول عملية علاجية بالأشعة ” radiothérapie” لمرضى السرطان على مستوى مركز مكافحة السرطان بولاية أدرار.

هذا المركز الذي دخل حيز الخدمة في أكتوبر 2019، وتم الانطلاق في إجراء أولى العمليات العلاجية بالأشعة مع بداية شهر مارس 2020، بعدما تم تشخيص 450 حالة إصابة بهذا المرض في ادرار.

وتعد هذه التقنية من أحدث التقنيات في مجال مكافحة السرطان، كما يعد هذا المركز مكسب ثمين جدا لسكان الولاية لتفادي التنقل إلى الولايات الشمالية للعلاج وبشكل خاص ولايات الجزائر، وهران وباتنة.

ولقد أكد والي الولاية بهلول العربي الذي حضر العملية العلاجية على ضرورة تحسين قطاع الصحة بالولاية.

كما أعطى تعليمات لمدير الصحة لاقتناء الوسائل والتجهيزات اللازمة للمركز والاهتمام أكثر بالمرضى.

ووجه تشكراته للأطقم الطبية والمؤطرين والمدرسين والعمال على مجهوداتهم، وتمنياته للمرضى بالشفاء العاجل والصحة والعافية.