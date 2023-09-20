بالصور: إجلاء شخص سقط بورشة بناء من تيارت إلى العاصمة

قامت مصالح الحماية المدنية بولاية تيارت اليوم من إجلاء مصاب بعدة كسور على إثر سقوطه في ورشة بناء من علو 13م نحو العاصمة .

وحسب بيان دات المصالح العملية تمت اليوم على الساعة 13سا و56 د أين تم إجلاء شخص سقط من علو 13 متر بورشة بناء في تيارت.

عملية الإجلاء تمت من طرف المجموعة الجوية للحماية المدنية من مطار عبد الحفيظ بوصوف بتيارت باتجاه مرفئ الحوامات بالوحدة الرئيسية للجزائر العاصمة ثم لمستشفى سليم زميرلي.