بالصور.. إحباط  تسويق 30 قنطارا من السمك المجمد الفاسد بوادي تليلات في وهران

تمكنت عناصر من امن دائرة وادي تليلات بوهران من حجز 30 قنطارا من السمك المجمد المستورد المنتهي الصلاحية مهيأ للتسويق مع الغش والتدليس في منتوجات غير صالحة للاستهلاك.

العملية النوعية تمت استغلالا لتحريات مصالح الامن عن وجود شركة للاستيراد والتصدير الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية المهدية بوادي تليلات تقوم بنشاط تسويق مادة اللحوم المجمدة المستوردة بتمديد تاريخ مدة الاستهلاك بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها.

حيث وبعد إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية واتخاذ الإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع أعوان مراقبة النوعية وقمع الغش تم ضبط 600 صندوق ما يعادل30 قنطار من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية كانت مجهزة لتمديد مدة صلاحيتها.

كمية من الأمعاء المستوردة تظهر عليها علامات التعفن، إلى جانب مجموعة ملصقات خاصة بتعليب الخضر الجافة “بزلاء” وأخرى للأسماك بها تاريخ انتهاء صلاحية جديد بالاضافة الى ملصقات فارغة جاهزة للنسخ مفبركة، 04 وحدات مركزية خاصة بحاسوبHP.

10أختام مستطيلة لمؤسسات مختصة في البيع بالجملة، أكياس بلاستيكية مخصصة للتغليف مع توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة تم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.