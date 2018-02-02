بالصور ..إحباط تهريب 14978 لترا من الوقود في 3 ولايات

ضبطت عناصر الجيش بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، 14978 لترا من الوقود الموجه للتهريب، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجمعة.

وفي ذات السياق، أوقف عناصر الجيش ببسكرة والوادي، 3 مهربين وحجزت 2826 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية .

في حين أوقفت مفرزة للجيش ببرج باجي المختار بالتنسيق مع حرس الحدود ومصالح الجمارك، مهربا

وأسفرت العملية عن حجز شاحنة و11 مولدا كهربائيا و10 مطارق ضغط.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة

بكل من أدرار، بسكرة، الأغواط وغليزان.