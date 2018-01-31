بالصور..  إحباط محاولة حرڨة وإكتشاف ورشتين سريتين لصناعة القوارب في عنابة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لعنابة، من إحباط محاولة الهجرة الغير الشرعية، عبر القوارب وإكتشاف ورشتين سريتين.

وحسب ذات المصدر، فإن العملية شملت عدة مناطق عبر ولايات، أسفرت عن توقيف 26 حراق ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

إضافة، إلى حجز قارب خشبي ومحرك بحري، وأيضا كمية معتبرة من البنزين المقدرة بـ 700 لتر، دلاء وألبسة.

وفي ذات السياق، تم إكتشاف ورشتين لصناعة القوارب الخشبية، بالإضافة إلى العثور على أربع قوارب خشبية معدة للهجرة.

بالإضافة إلى مجموعة من المعدات ولوازم تستخدم في صناعة القوارب الخشبية مثمثلة في ألواح خشبية، مسامير، براغي، مطارق، مناشيرعجلات مطاطية.