بالصور..إحتجاج أصحاب سيارات الأجرة بين الولايات بالوادي

إحتج العشرات من أصحاب سيارات الأجرة مابين الولايات أمام مقر مديرية النقل بالوادي.

إحتجاجا على ما وصفوها بالفوضى التي عمت قطاع النقل بالولاية، وأصبح النقل فيها بدون رقيب ولا حسيب حسبهم.

خاصة مشكل التوقف العشوائي لحافلات نقل المسافرين التي أصبحت تجعل من كل محور دوران بولاية الوادي نقطة توقف.

بالإضافة إلى انعدام احترام مواقف ومحطات نقل المسافرين، الأمر الذي جعل عملهم يتوقف بالكامل.

وطالب المحتجون كذلك بمنحهم مكان عند المدخل الرئيسي لمحطة المسافرين الجديدة يجعلهم قريبين من المسافرين.

ويمكنهم الوصول إليهم بسهولة بدل وضعهم في مؤخرة المحطة أين يعتبر حتى الوصول إليهم سفر في حد ذاته.

من جهته أكد مدير النقل أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي النقل الجماعي.

ويتم إلى غاية كتابة هذه الأسطر مناقشة مطالبهم والعمل سويا من أجل وضع حلول سريع لها.