بالصور..إحتجاج أنصار شباب تموشنت على السلطات الولائية

الرياضة
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بالصور..إحتجاج أنصار شباب تموشنت على السلطات الولائية
بقلم كمال بوعزة

تجمع العشرات من انصار فريق شباب تموشنت الناشط في بطولة ما بين الرابطات في مجموعتها الغربية.

 و التي انهى الشطر الاول منها كبطل شتوي امام مقر الولاية و ذلك احتجاجا منهم على ما اسموه الوعود الكادبة من طرف السلطات الولائية و على راسها والي ولاية عين تموشنت.

حيث اكد المحتجون ان اهمال الفريق من طرف المعنيين وعدم تجاوبهم مع نتائج الفريق الذي يحتل المرتبة الاولى دفع برئيس الفريق الشاب “امين الشيخ” الى الاستقالة من رئاسة النادي.

 بعد ان وجد نفسه وحيدا في تسيير امور الفريق الاول بولاية عين تموشنت في ظل غياب كل من السلطات الولاءية و المحلية و مسيري القطاع تلرياضي بولاية عين تموشنت

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