بالصور .. إحتجاج العشرات من فلاحي ومنتجي مادة اوراق التبغ امام التعاونية بقمار في الوادي

إحتج العشرات من فلاحي ومنتجي مادة اوراق التبغ امام التعاونية بقمار في الوادي مطالبين وزارة الصناعة بوضع حد لمعاناتهم.

اين اكد المحتجين ان منتوج الموسم الماضي لا يزال مكدس ومعرض للاحتراق اوالسرقة بينما بداية موسم الجني للموسم الجديد يقابلهم عدم شراء هذا المنتوج من قرل التعاونية رغم توصيات وزارة الصناعة التي تبقى حبر على ورق فقط .

فيما طالب الفلاحون بضرورة استحداث ترخيص لنقل وتحويل المنتوج لتخزين في مستودعات او بيعه في السوق الموازية والتي تنجر عليها حجزها من قبل السلطات الامنية اضافة الى كتابعات قضائية .

الفلاحون وجدوا انفسهم بين عدم احتواء وشراء المنتوج وبين قوانين تعاقب كل من ينقل او يبيعه في السوق الموازية وهو ما ينهي زراعة هذا الشعبة بالولاية التي تحتل المرتبة الاولى وطنيا فيها.