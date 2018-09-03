بالصور..إحتجاج سكان” الحي القديم” ببلدية البسباس بالطارف

أقدم سكان حي زيغود يوسف ببلدية البسباس بولاية الطارف، على غلق منافذ البلدية وشل حركة المرور، احتجاجا على الأوضاع الكارثية للحي القديم المعروفة، بغزة أو لاصاص الإستعماري.

وهو الحي الذي تقطنه أكثر من 400 عائلة،حيث طالب السكان بضرورة ترحيلهم من السكنات الهشة، التي تعرضهم الى مختلف الأمراض و الأوبئة.

إضافة الى تعرضهم للفيضانات كل شتاء، و يؤكد المحتجون في إتصال “بالنهار” أنهم طالبوا مرارا السلطات المحلية الإستجابة الى مطالبهم.

بغية القضاء على السكنات الهشة، و انقاذهم من الكارثة كما وصفوها، إلا أنها بقت مجرد وعود.

فالطرق الرئيسة أغلقت في وجه المارة و أمام حركة السير بالتزامن مع الدخول الإجتماعي.

أين اضطر مستعملوا الطريق الوطني رقم 84، المؤدي الى الطارف عاصمة الولاية ،لإتخاذ مسالك اجتنابية للوصول الى الطريق الوطني رقم 44.

وقد شوهد تمركز مكثف لعناصر التدخل السريع التابعة للأمن الوطني.