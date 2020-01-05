بالصور.. إحتفالية “يناير أصالة وتراث” بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بالعاصمة

إفتتحت اليوم في العاصمة فعاليات الإحتفالية “يناير أصالة وتراث”، التي احتضنها المركز الثقافي عيسى مسعودي ببلدية حسين داي.

الاحتفالية منظّم من طرف المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع جمعية “مزغنة شأن وهمة” .

بهذه المناسبة قام الوالي بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا مدير الثقافة لولاية الجزائر بزيارة معرض للصناعات والحرف التقليدية أُقيم بهذه المناسبة.

المعرض الذي سيمتد 12 جانفي 2020، ضمّ في أروقتة عرض لعديد الحرفيين القادمين، من عديد ولايات الوطن على غرار تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، البليدة، الوادي، الجلفة، المسيلة، باتنة وعنابة إضافة إلى ولاية الجزائر.

وضم المعرض منتجات الحرف اليدوية، الخياطة والطرز التقليدي، المأكولات الشعبية وكلّ ما يزخر به التراث المادي الجزائري وما يمتاز به من ثراء وتنوّع ذي صلّة بالإحتفال بـ “يناير” رأس السنة الأمازيغية.