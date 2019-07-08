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بالصور.. إحتياطيو الخضر يعودون لأجواء التدريبات

الرياضة
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بالصور.. إحتياطيو الخضر يعودون لأجواء التدريبات
بقلم كريم.تيغرمت

عاد المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، إلى أجواء التدريبات، بعد ضمانه أمس الأحد التأهل للدور الربع نهائي من كأس أمم إفريقيا 2019.

وقرر الناخب الوطني، جمال بلماضي، إجراء حصة تدريبية، خصصها للاعبين الإحتياطيين الذين غابوا عن مواجهة غينيا، وحتى الذين شاركوا كإحتياطيين.

وأشرف أحد مساعدي الناخب الوطني، على هذه الحصة التدريبية، بالنظر لتنقل جمال بلماضي لمتابعة مواجهة اليوم بين كوت ديفوار ومالي، أحد منافسي الخضر في الدور المقبل.

يذكر أن اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني، استفادوا من يوم راحة، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمس الأحد، خلال الفوز على غينيا.


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