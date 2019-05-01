بالصور.. إختتام الدورة التكوينية لمدراء المؤسسات المتخصصة لتسعة ولايات بسطيف

أُختتمت ظهر اليوم الأربعاء، الدورة التكوينية، لفائدة مدراء المؤسسات المتخصصة من تسعة ولايات من الوطن، بولاية سطيف.

وشهد حفل الإختتام حضور حركات مديرة النشاط الإجتماعي والتضامن للولاية، وكذا ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

وذلك بعد ثلاثة أيام من تلقي الدروس النظرية حول عدة محاور، ركزت أساسا حول التسيير المالي والإداري، قصد تطوير معارف المدراء.

وقد ثمّن الحضور، تحقيق الأهداف المرجوة من الدورة، لاسيما تلقين المتكونين معارف جديدة، ستفيدهم من دون شك في مسارهم المهني،

في وقت أجمع المشاركون، على الجانب التنظيمي، موجهين عبارات الثناء موظفي وعمال التضامن بسطيف، على تحكمهم في مختلف الجوانب التنظيمية.

وقد وجه ممثل الوزارة، في كلمة مقتضبة، شكره الجزيل لمديرة النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية سطيف، وكذا كل الطاقم الذي سهر

على التكوين من المكونين ومختلف الفاعلين.

في وقت أشاد ممثلين عن المدراء المتكونين، على برمجته، مثمنين المجهودات المبذولة من طرف إطارات وعمال التضامن بسطيف،

لاسيما مدراء المؤسسات المتخصصة لذات الولاية.

للاشارة، في الاخير فقد تم تنظيم حقل استقبال بعد نهاية الدورة التكوينية وسك أجواء عائلية بين الجميع.