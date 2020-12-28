بالصور: إختتام الطبعة الأولى لأحسن وأجمل واحة صحراوية لسنة 2020

إحتضن سهرة اليوم الإثنين المركز الوطني للمؤتمرات عبد اللطيف رحال إختتمام الطبعة الأولى لأحسن وأجمل واحة صحراوية لسنة 2020.

وحضر مراسيم الإختتام ممثل رئيس الجمهورية ووفد وزاري وكذا رئيس مجلس الأمة ورئيس البرلمان بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري .

كما ألقت دليلة بوجمعة مستشارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الكلمة الإفتتاحية لانطلاق الحفل.

وخلال كلمة حمزة آل سيد الشيخ الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية اكد ان 87 بالمائة من التراب الجزائري تحوزه الصحراء.

وإعتبر الوزير المنتدب أن هذه المسابقة تمهيدا لمشروع واحة الوحدة الإفريقية.

هذه المسابقة تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر وحضيت برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يضيف حمزة آل سيد الشيخ.

كما جاءت المسايقة تزامنا مع ذكرى وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين.

وأكد الوزير المنتدب في مدتخلته أن الهدف من المسابقة العنابة بالثراث البيئي الصحراوي وكذا الأنظمة الصحراوية.

وأضاف الوزير المنتدب قائلا “سنسعى وسنعمل جاهدين على تصنيف الواحة الجزائرية كثراث طبيعي جزائري ”

وسيتم في إختتام هذه الطبعة تقديم جائزة رئيس الجمهورية للفائز بأجمل واحة.

وجاءت الجوائز كمايلي:

الجائزة الاولى ذهبية وقيمتها المالية مليار سنتيم فازت بها جمعية بناة المستقبل أدرار.

الجائزة الثانية فضية وقيمتها المالية 500 مليون سنتيم جاءت من نصيب الديوان المحلي بريزينا بالبيض.

الجائزة الثالثة برونزية وقيمتها المالية 250 مليون سنتيم وجاءت من نصيب الحاج مبروك من تندوف.