أختتمت أشغال الملتقى الجهوي حول تفعيل دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين في مجال التهيئة العمرانية، بقسنطينةالمنظم من قبل وزارة الداخلية.

وقد عرف مشاركة واسعة لإطارات مركزية ومحلية إلى جانب ممثلين من 14 ولاية شرقية، حسب موقع الوزارة.

وشهد الملتقى الخروج بعدة توصيات المنبثقة عن الورشات الثلاث التي ساهم في إثرائها المشاركون والمساهمون في هذا الملتقى.

هذا وقد تم تقسيم الملتقى لـ3 ورشات عمل، وهي وضعية الوكالات العقارية، والصعوبات التي تعترضها، ومساهمة الوكالات العقارية في إنجاز

برامج وأدوات التهيئة والتعمير وخلق جانبية المدن، ومناقشىة المرسوم المنظم لمهام الوكالات العقارية، وإقتراح هيكل نموذجي يتناسب مع توسيع نشاطها.

في ختام الملتقى، توصل بتنظيم ملتقى وطني ينظم تحت إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نورالدين بدوي.