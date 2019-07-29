بالصور..إخماد حريق أتى على 3 هكتارات بغابة في تبسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة من إخماد حريق شب ببلدية الماء الأبيض، وفق ما ذكرته ذات المصالح، اليوم الإثنين .

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة والوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض وحدة القطاع

التابعة للحماية المدنية بكارية والرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بتبسة لأجل إخماد حريق، يضيف ذات المصدر.

الحريق شب بغابة بجبل التلة، أين تمكنت الفرق المتدخلة، من إخماد الحريق، حيث تم تسجيل إحتراق حوالي 03 هكتارات أعشاب يابسة وأشجار صنوبر حلبي وإكليل.