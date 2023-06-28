بالصور:  إخماد حريق بغابة السبكتور  في سيدي بلعباس 

تدخلت مصالح الحماية المدنية بسيدي بلعباس من اجل إخماد إندلع مساء أمس حريق على مستوى غابة السبكتور إقليم بلدية عين البرد.

وحسب بيان ذات المصالح تواصل فِرق الإطفاء لحد الآن متمثلة في وحدة الحماية المدنية عين البرد مدعومة بالوحدة الرئيسية ووحدة تلموني والرتل المتنقل لحرائق الغابات تصارع ألسنة النار بأعالي غابة السبكتور.

كما تم تسخير المجموعة الجوية للإطفاء التابعة للحماية المدنية متمثلة في طائرتين .كما ان الرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية عين تموشنت في طريقه الى الغابة لتدعيم عمليات الإطفاء .

العملية تمت حضور والي ولاية سيدي بلعباس لمتابعة تطورات الحرائق .