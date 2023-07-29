بالصور.. إخماد حريق بغابة جبل المستير ذراع الحمام بالحمامات في تبسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بتبسة من إخماد حريق على مستوى غابة بالمكان المسمى جبل المستير ذراع الحمام ببلدية الحمامات.

وحسب بيان ذات المصالح الحريق إندلع اليوم أين تدخل الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنيـة لولاية تبسة والوحدة الرئيسية الشهيد حشاني دوح رفقة مصالح الغابات.

العملية تمت واشراف مدير الحماية المدنية المقدم قبلي محند آكلي وبحضور مصالح الدرك الوطني

وتم السيطرة واخماد الحريق وانقاذ باقي الغابة وتسجيل احتراق حوالي 1 هكتار بها أعشاب يابسة وحلفاء وصنوبر حلبي).

فبما لا تزال الحراسة الامنية متوفرة في عين المكان من طرف الفرق المتدخلة.