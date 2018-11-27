بالصور.. إخماد حريق في الحمامات وسيارة تدهس شيخا في تبسة

شب صبيحة اليوم حريق بمنزل ارضي بالمكان المسمى حي صميدة علي بلدية الحمامات بتبسة.

المنزل مساحته حوالي 200 متر مربع متكون 4 غرف ومطبخ، ادى الحريق الى تسجيل بعض الخسائر المادية في الاثاث وغرف المنزل.

وتمكنت فرق التدخل بالمركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات من اخماد حريق

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة اليوم لاجل تحويل شيخ.

الشيخ صدمته سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 أمام المحطة البرية .

الضحية يبلغ من العمر حوالي 77 سنة له جرح في الرأس والام في الرجل اليسرى.

تم تقديم الاسعافات الاولية في عين المكان من طرف فرق التدخل وتحويله الى مصلحة الإستعجالات الطبية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف.