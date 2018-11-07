بالصور.. إخماد حريق مدجنة ببولحاف الدير في تبسة

تم على الساعة 2سا:20د من صبيحة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء إخماد حريق شب بمدجنة في بولحاف الدير في تبسة.

وتدخلت فرق التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد دوح لاخماد الحريق.

الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى ولاد قديم بلدية ودائرة بولحاف الدير.

اسفر الحريق عن إصابة 6أشخاص كانوا بمنزل بجانب المدجنة أحدهم وجد في حالة اغماء.

تم تزويده بالاكسجين من طرف الحماية المدنية في عين المكان وباقي أفراد العائلة في حالة صدمة أعمارهم 1سنة و35 سنة.

وتم تحويلهم الى استعجالات مرسط،كما أدى الحريق الى تسجيل خسائر معتبرة.