بالصور.. إدارة أولمبي الشلف تكرّم “المناصر الوفيّ”

قامت إدارة فريق أولمبي الشلف بتكريم المناصر الذي التقطته عدسات كاميرا التلفزيون العمومي في المباراة الأخيرة للفريق أمام اتحاد بسكرة، وهو متأثر بالنتيجة التي كانت لصالح الفريق المنافس.

وقالت إدارة “لايصو” في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، إن “هذه اللقطة تعبر عن شغف المُناصر الوفي الذي يتنقل مع النادي أينما حل و ارتحل”.

للإشارة، تمكن فريق أولمبي الشلف من قلب النتيجة والفوز على اتحاد بسكرة بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي.

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