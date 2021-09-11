بالصور.. إدارة إتحاد العاصمة تقدم لاعبيها الجدد

قدمت إدارة إتحاد العاصمة اليوم السبت لاعبيها الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الماضي بملعب عمر حمادي ببولوغين، كما تم تسليم المهام للطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب الفرنسي دينيس لافان.

وتعاقد فريق سوسطارة مع الرباعي عبد الرحمان مزيان، الحارس بن بوط، المدافع إبراهيم بكاكشي، ومتوسط الميدان الدفاعي ميصالة مرباح