بالصور.. إدارة اتحاد العاصمة تؤكد جاهزية ملعب “ميلود هدفي”

أكدت إدارة فريق اتحاد العاصمة، جاهزية ملعب “ميلود هدفي” بوهران، لاحتضان مباراتها المقبلة، والتي ستجمعها بالضيف الفتح الرباطي المغربي.

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مجموعة من الصور الخاصة بأرضية ملعب “ميلود هدفي”، والتي أبرزتها في أبهى حلة.

كما أرفق مسؤولو النادي العامصي، هذه الصور بتعليق جاء فيه: “ملعب “ميلود هدفي” جاهز لاستقبال مواجهة الاتحاد، والفتح الرباطي”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يستقبل فريق الفتح الرباطي، هذا الأحد، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، برسم لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفيدرالية.