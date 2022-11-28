بالصور.. إدارة اتحاد العاصمة تكشف البدلة الجديدة للفريق

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، عن البدلة الجديدة للفريق، والتي يخوض بها باقي مشوار البطولة، بالإضافة للبدلة الخاصة بكأس الجمهورية.

ونشرت إدارة الإتحاد عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك” صور البدلات الثلاثة، التي تم تصميمها من علامة “kappa”.

كما برزت البدلة الأولى كاملة باللون الأسود مع جوارب حمراء، فيما تم انتقاء اللون الأبض الكامل والموحد للبدلة الثانية.

وفيما تعلق بالبدلة الخاصة بمنافسة كأس الجمهورية، تم اختيار اللون الأحمر بالنسبة للقميص، وتبان أبيض.