بالصور.. إدارة الشباب بلوزداد تشارك في آخر اجتماع تقني قبل انطلاق البطولة العربية

شارك مسؤولي فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، في آخر اجتماع تقني للجنة المنظمة للبطولة العربية، المقررة انطلاقها غدا الخميس.

وكشفت إدارة النادي البلوزدادي، من خلال صفحتها الرسيمة، اختيارها البدلة الحمراء لخوض المباريات الثلاثة من دور المجموعات.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع التقني، لكل التفاصيل المتعلقة بالأمور التنظيمية لمباريات هذه المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، سيواجه ضمن دور مجموعات هذه المنافسة، كل من الرجاء البيضاوي المغربي، الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي.