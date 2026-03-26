بالصور.. إدارة النادي الرياضي القسنطيني توقع عقد رعاية جديد

نجحت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الخميس، في ضمان راعي جديد للفريق، والمتمثل في شركة متعامل الهاتف النقال “أوريدو”.

ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور مراسم توقيع العقد الجديد الذي يربطها بشركة “أورويدو”.

وأمضى على هذا العقد من جانب “السياسي”، الدير العام بالنيابة طارق عرامة، مع المدير العام لشركة “أوريدو” روني طعمه.

ومن شأن هذا العقد الجديد، أن يقدم دعم مادي معتبر للنادي الرياضي القسنطيني، ما يسهل مهمة تسيير الفريق.