بالصور.. إدارة الوفاق تستكمل عملية تنازل المساهمين عن أسهم لفائدة “سونلغاز”

استكملت إدارة وفاق سطيف، اليوم الخميس، عملية تنازل الأعضاء المساهمين في الفريق، عن أسهمهم لفائدة شركة سونلغاز.

وقام الرئبيس الأسبق للوفاق، فهد حلفاية، وبقية المساهمين، بالتوقيع على التنازل عن أسهمه لصالح شركة “سونلغاز”.

كما تمت هذه العملية، بعد تدخل والي ولاية سطيف، ورئيس النادي الهاوي كمال اللافي، لاقناع بعض المساهمين في اتمام هذا الإجراء.

يذكر أن إدارة وفاق سطيف، توصلت في وقت سابق، لاتفاق مع شركة “سونلغاز”، من أجل شراء هذه الأخيرة لكامل أسهم النادي.