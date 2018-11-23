بالصور..إدارة الوفاق تنهي تعاقدها مع المدرب الطاوسي رسميا

أعلنت إدارة الوفاق السطايفي في بيان رسمي منها على توصلها إلى اتفاق مع المدرب المغربي رشيد الطاوسي على الطلاق بالتراضي أمسية اليوم.

وجاء قرار إنهاء مهام المدرب المغربي بعد إجتماعهفي مقر النادي بحضور أعضاء المكتب المسير يتقدمهم رئيس النادي حسان حمار،في حين أكدت نفس الجهة ان المدرب المغادر ارض الوطن الى المملكة المغربية سيعود يوم الأربعاء المقبل لمدينة سطيف من أجل إتمام إجراءات عملية الفسخ .

كما اكد البيان أن بقية أعضاء الطاقم الفني سيقومون بفسخ عقودهم الاثنين المقبل، هذا وحسب مصادر النهار ان إدارة النادي لا تزال اللحظة تعكف على دراسة سير ذاتية لعدة مدربين من أجل إختيار الأنسب للوفاق في حين يظهر الجديد يبقى حدث العارضة الفنية لبيت الوفاق للمتابعة .