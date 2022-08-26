بالصور.. إدارة شباب بلوزداد تعرض القميص الجديد للفريق
بقلم كريم تيغرمت
كشفت إدارة شباب بلوزداد القميص الجديد، الذي سيخوض به الفريق مشواره ضمن الموسم الجديد من البطولة المحترفة 2022-2023.
ونشرت إدارة الشباب، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور القميص الجديد للفريق بلونين مختلفين.
كما شارك عدة لاعبين من الفريق، في عرض القميص الجديد، على غرار آخر المستقدمين الحارس عز الدين دوخة.
يذكر أن فريق شباب بلوزداد يفتتح اليوم الجمعة، مشواره ضمن الموسم الجديد من البطولة، بمواجهة الضيف هلال شلغوم العيد
تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 20222023 يعلن فريق شباب بلوزداد عن القميص الرسمي الذي سيخوض به مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى إبتداءً من مباراة اليوم ضد هلال شلغوم العيد برسم الجولة الأولى pic.twitter.com/2ZDAoqGq5X
— CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) August 26, 2022
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