بالصور.. إدارة شباب قسنطينة توجه رسالة شكر لسفير الجزائر بأنغولا

وجهت إدارة فريق شباب قسنطينة، رسالة شكر وعرفان، لسفير الجزائر بجمهورية أنغولا، عبد الحكيم ميهوبي.

ونشرت إدارة النادي القسنطيني، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك، رسالة شكر للسفير ميهوبي. لوقوفه مع الفريق خلال تواجده في لواندا.

وأبدى مسؤولو “السياسي” امتنانهم للسفير الجزائري على مأدبة العشاء التي أقامها على شرفهم خلال تواجدهم بأنعولا.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة سافر إلى أنغولا في إطار المباراة التي جمعته، أمس الأحد. نادي برافوس الأنغولي، على ملعب هذا الأخير، برسم الجولة الثالثة من كأس الكاف التي انتهت بهزيمة شباب قسنطينة بنتيجة (3-2).