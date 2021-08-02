بالصور.. إدارة شبيبة القبائل تساهم في مكافحة “كورونا”

قامت إدارة فريق شبيبة القبائل بمبادرة إنسانية، من خلال تقديم مساعدات طبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة النادي القبائلي، عبر حسابها الرسمي، عن مساهمتها رفقة بعض الشركات الخاصة في تقديم مساعدات طبية لمستشفى “ندير محمد” بتيزي وزو.

وتنقل رئيس الشبيبة شريف ملال، على رأس القافلة التي نقلت هذه المساعدات المتمثلة في معدات الوقاية من فيروس كورونا، إلى مستشفى تيزي وزو.

واستحسن عمال المستشفى هذه المبادرة الخيرية، التي قامت بها إدارة الشبيبة، وبعض الشركات الخاصة، والتي من شأنها أن تساهم في التصدي لهذا الوباء.