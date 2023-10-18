بالصور.. إدارة شبيبة القبائل تكشف القميص الجديد للفريق

كشفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، القميص الجديد والرسمي للفريق، الخاص بالموسم الكروي الجاري 2023-2024.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، من الحفل المصغر الذي تم تنظيمه لاستعراض القميص الجديد.

وتم عرض القميص الجديد للنادي، والخاص بعلامة الألبسة الايطالية “كابا”، بحضور ممثلي هذا الأخير، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشبيبة عاشور شلول، وقائد الفريق بدر الدين سوياد، وزميله بوعلية.