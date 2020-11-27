بالصور.. إدارة شبيبة القبائل تكشف القميص الجديد للكناري

الرياضة
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بالصور.. إدارة شبيبة القبائل تكشف القميص الجديد للكناري
بقلم كريم.تيغرمت

استعرضت إدارة فريق شبيبة القبائل اليوم الجمعة، القميص الجديد للفريق، والذي سيواجه به فريق أهلي البرج، في افتتاح الموسم الجديد.

ونشر ت إدارة الكناري، عبر الحساب الرسمي للفريق، صور القميص الجديد، والذي يحمل العلامة الجديدة “أوزو”، الخاصة بالنادي.

وكشفت إدارة الشبيبة، أنها قررت مواجهة أهلي البرج، بقميص يحمل اللونين “أسود، وذهبي”، حزنا على الأسماء التي فقدها الفريق مؤخرا، والتي ستخصص لها دقيقة صمت قبل انطلاق مواجهة البرج.

وأوضحت الإدارة القبائلية، أن هذه البدلة التي تحمل اللونين الأسود والذهبي، سيتم اعتمادها كبدلة ثالثة للفريق هذا الموسم.


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