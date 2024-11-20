بالصور.. إدارة شبيبة القبائل ترسم البسمة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة

قامت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، بمبادرة انسانية طيبة، لفائدة، احدى جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقبل شبيبة القبائل، في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق صباح اليوم الأربعاء، جمعية “Tadukli”، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم استقبال أعضاء هذه الجمعية، من طرف مسؤولي إدارة الفريق على رأسهم المدير العام حكيم مدان، والمناجير العام كريم دودان، بالإضافة للطاقم الفني، واللاعبين.

كما استفاد ضيوف الشبيبة من هدايا رمزية موزعة من الشركة المالكة للنادي “موبيليس”، إلى جانب أخذهم صور تذكارية مع نجوم الفريق.