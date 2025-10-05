بالصور.. إدارة مولودية الجزائر تكرّم عائلة الشهيد “علي لابوانت”

قامت إدارة فريق مولودية الجزائر، بمبادرة طيبة، من خلال تكريم عائلة الشهيد “على عمار”، المدعو “علي لابوانت”.

وتم هذا التكريم من إدارة مولودية الجزائر، قبل انطلاق مباراتهم الأخير، والتي جمعتهم أمس السبت، بالضيف ترجي مستغانم.

وقامت إدارة المولودية، ممثلة في لاعبها الأسبق، الأسطورة، عمر بطروني، بتكريم عائلة الشهيد “علي لابوانت”، باهدائهم قميص “العميد”، أمام أنصار الفريق.

كما كانت هذه المبادرة، فأل خير على مولودية الجزائر، التي نجحت في تحقيق الفوز، بمباراتها أما الضيف ترجي مستغانم، بهدف دون رد.