بالصور.. إدارة مولودية الجزائر تقدم الوافد الجديد بملعب الدويرة

قامت إدارة مولودية الجزائر بتقديم الوافد الجديد الإيفواري زينون كيبري إيمانويل جونيور المستقدم من نادي عزام التنزاني.

وقدمت إدارة الفريق لاعبها الجديد بملعب “علي عمار” المدعو علي لابوانت بالدويرة عبر صور جميلة جدا.

وكانت إدارة المولودية قد أعلنت عن التعاقد مع اللاعب جونيور لمدة 4 سنوات، وهو اللاعب الذي ينشط في منصب الجناح الأيمن والأيسر. وهو 3 صفقات الفريق بعد التعاقد مع كل من دراوي وموساوي.

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