بالصور.. إدارة وفاق سطيف تستذكر إنجازات الفريق قاريا

نشرت إدارة فريق وفاق سطيف عدد من الصور للمباراة التاريخية التي جمعت الفريق بنادي الأهلي المصري في نهائي كأس السوبر الإفريقي

كما استذكرت إدارة الفريق الفوز الكبير التي توّج على اثره أنذاك زملاء زياية بنهائي الكأس السوبر الإفريقي.

وقالت إدارة النسر السطايفي عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء :” في مثل هذا اليوم.. أصبح وفاق سطيف أول فريق جزائري يتوّج بكأس السوبر الإفر يقي”.

كما نشرت تفاصيل الفوز التاريخي، كدفعة معنوية لشباب اليوم من أجل قيادة الفريق لتحقيق ألقاب جديدة.

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