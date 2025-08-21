بالصور.. إدارة وفاق سطيف تستعرض القميص الجديد للفريق

كشفت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، القميص الجديد للفريق، والذي سيخوض به التعداد موسمهم الجديد 2025-2026.

ونشرت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، صور القميص الجديد، والذي استعرضه لاعبو الفريق.

وحافظت إدارة النادي السطايفي في تصميم قيمصها الجديد، على الألوان الأساسية للنادي، الأبيض، والأسود، بتصميم بسيط وعصري.

كما تم أيضا استعراض ثلاثة أقمصة أخرى والتي سيخوض بها الفريق مبارياته خارج الديار، والتي تميزت بلون موحد (أبيض بالكامل)، و(أسود بالكامل)، بالإضافة لقميص ثالث بلون أزرق فاتح.