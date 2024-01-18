بالصور.. إدارة وفاق سطيف تستعرض المشاريع المستقبلية للفريق

عقدت إدارة وفاق سطيف، اليوم الخميس، ندوة صُحفية، تم خلالها تقييم الوضعية العامة للفريق، بالإضافة لاستعراض المشاريع المستقبلية.

ونشّط هذه الندوة الصحفية، المدير العام لشركة “بلاك ايغلس”، إلى جانب المدير الرياضي لنادي وفاق سطيف، حسب الصفحة الرسمية للفريق.

وقام مسؤولو الوفاق، بتقديم عرض ثلاثي الأبعاد، حول مشروعي الفندق الذي سيحمل تسمية “فندق الوفاق”، ومشروع الأكاديمية السطايفية.

وكشف ذات المصدر، بأن الأكاديمية السطايفية، ستكون بأولاد صابر، بمساحة 12 هكتار، ببنية تحتية ضخمة تشمل مختلف المرافق الضرورية بمقاييس عالمية.