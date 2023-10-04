بالصور: إرتفاع منسوب مياه واد تبير بيرت بتمنراست.. إنقاذ 70 تلميذا كانوا محصورين

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاد 70 تلميدا كانوا محصورين بسبب إرتفاع منسوب مياه واد تبير بيرت بتمنراست.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تاظروك في حدود الساعة 18سا و45 دقيقة، لأجل إنقاذ 70 تلميذا بثانوية تاظروك محصورين بمحاذاة مياه الواد واد تبير بيرت .

وحسب ما افادت به ذات المصالح تم تحويلهم جميعا للطرف الاخر من الوادي. فيما لا تزال بعين المكان لحد الساعة تأهبا لأي حدث اخر‎.