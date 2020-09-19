بالصور.. إستئناف الدخول الجامعي حضوريا بجامعة الجزائر 3

إستأنفت، اليوم السبت، الدراسة حضوريا بجامعة الجزائر 3 .

شهدت جامعة الجزائر 3 إقبال الطلبة من مختلف التخصصات لأول مرة بعد قرابة 7 أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث استقبلت جامعة الجزائر 3 الطلاب وفق تطبيق صارم للبروتوكول الصحي.

استئناف الدراسة حضوريا يأتي من أجل إنهاء الموسم الجامعي 2019/2020.

حيث تم استقبال الطلب وفق اجراءات صحية صارمة، وتم اخذ درجات حرارة كل طالب قبل دخول الحرم الجامعي.

فيما وفرت الجامعة معقمات كحولية، وسطرت برنامجا داخل القاعات لإحترام التباعد الإجتماعي.