بالصور.. إستئناف الرحلات الجوية الداخلية بعد 9 أشهر من الغلق

تم اليوم الأحد، إستئناف الرحلات الجوية الداخلية، والمعلقة منذ شهر مارس الماضي، في إطار التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وتم استئناف الرحلات الداخلية، وسط تطبيق صارم للبروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

هذا وتم وضع برنامج يومي للرحلات مسطر من طرف الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الوطن.

للتذكير فقد قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية ابتداء من اليوم الأحد.

وسيخص هذا الإجراء، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى 50 بالمئة من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد.