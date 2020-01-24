بالصور.. إستفحال ظاهرة سرقة المساجد بالأغواط

شهدت ولاية الأغواط في الأسابيع الأخيرة عدة إعتداءات مست المساجد الولاية من بدايتها إلى نهايتها.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تعرضت أربعة مساجد ليلة الخميس إلى الجمعة بمدينة أفلو إلى عمليات سرقة.

أين تعرضت مساجد الولاية إلى تخريب طالت صندوق الزكاة وكذا الأجهزة الإلكترونية المتواجدة بالمسجد.

وتمت كذلك بحر الشهر الحالي ثلاثة اعتداءات على مساجد بعاصمة الولاية طالت كلا من مسجد البدر بحي المعمورة.

ولم يسلم من التخريب والسرقة المسجد الكبير بوسط المدينة وآخرها مسجد الأمير عبد القادر بحي الشطيط الغربي.

وتلت هاته الحوادث موجة سخط عارمة في أوساط المجتمع المدني الذي طالب بتزويد المساجد بكاميرات مراقبة من أجل ردع مثل هذه العمليات التي أصبحت تطال الصرح الديني.

هذا وقد فتحت مصالح الأمن بولاية الاغواط تحقيقات من أجل كشف المتسببين في عمليات السرقة والتحطيم.