بالصور.. إسعاف 13 سائحا من مختلف الولايات من بينهم طفلين بمنطقة الشريعة في البليدة

تعرض 13 سائحا من بينهم طفلين من مختلف الولايات يوم الجمعة الى إصابات مختلفة بمنطقة الشريعة السياحية بالبليدة.

حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية بالبليدة.

كما كشف ملازم الأول للحماية المدنية بالوحدة الرئيسية يوسف رابح خليفة لنهار أن الإصابات بعض السياح تتمثل في إنخفاض الضغط الدموي والسكري.

إضافة إلى سقوط البعض بسبب كثافة الثلوج وإصابة بعض على مستوى الأرجل والأيدي وأن حالتهم لا تستدعي إجلائهم للمستشفى حيث تم تكفل بهم في عين المكان.