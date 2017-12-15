بالصور..إصابات وسط انصار المولودية في بشار!

شهدت مباراة الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة الأولى التي جمعت شبيبة الساورة ومولودية الجزائر تجاوزات خطيرة فوق المدرجات.

وكان الفريق البشاري متقدما في النتيجة عن طريق محمد أمين حامية في الدقيقة الـ13 ليعدل المؤذن النتيجة في الدقيقة الـ65.

وشهدت مدرجات ملعب 20 أوت ببشار إشتباكات بين أنصار الفريقين بعد تعديل النتيجة من طرف اللاعب المؤذن.

وتم تسجيل العديد من الإصابات وسط أنصار المولودية بسبب التراشق بالحجارة، كما فشل لاعبوا المولودية رفقة الحكام من الدخول لغرف تغيير الملابس بسبب تساقط غزير للحجارة.