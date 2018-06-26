بالصور.. إصابة إمرأة في إنهيارأرضية مطبخ منزلها بوهران

تعرضت مساء أمس سيدة لإصابات بالغة بسبب إنهيارأرضية مطبخ منزلها بعمارة مكونة من طابقين بشارع عباس بن يحيي منور بوسط مدينة وهران.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الضحية تبلعغ من العمر 44 سنة أصيبت على مستوى الرجل والخصر والرأس.

ما إستدعى نقلها على جناح السرعة إلى استعجالات مستشفى أول نوفمبر الجامعي.

وقد تم تصنيف العمارة ضمن الخانة الحمراء، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية بعد ابلاغها بالحادث مرفوقة لمصالح الأمن.

وبعض المسؤولين المحليين لمعاينة العمارة والوقوف على الاخطار المحدقة بقاطنيها ممن يترصدهم الموت في أية لحظة نتيجة هشاشة.

وفي اليوم الموالي بعض المواطنين المتضررين من سكناتهم الهشة يقطع الطريق على مستوى شارع العربي بن مهيدي لساعات.

وجاء هذا إحتجاج السلمي لدفع السلطات المحلية على التدخل وترحيلهم الاستعجالي في ظل الذوبان العمراني وسط المدينة .

ما دفع بمصالح الأمن للتدخل بعد قطع متضررين من السكن الهش للطريق.