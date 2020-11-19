بالصور: إصابة سائق وقابض بعد رشق مجهولين حافلتين “ايتوزا” بالحجارة

أقدم مجهولين اليوم الخميس، بإلقاء حجارة على حافلتين”ايتوزا” من فوق جسر السباعات رقم الخط 631.

الأمر الذي أدى الى إصابة السائق، القابض، وتكسير الزجاج والنوافذ، من طرف مجهولين حسب بيان في الصفحة الرسمية لأيتوزا على فايسبوك .

وجاء هذا التصرف المشين بسبب تنبيه القابض أحد الركاب على إلزامية إرتداء الكمامة فكانت ردة فعله عنيفة.

لتكون لهذه الأعمال التخريبي أثار ضارة على على جودة واستمرار خدمة النقل الحضري.

مع العلم أن الحافلات المتضررة يتم حجزها وابقائها تحت الصيانة مما يؤدي الى نقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة.