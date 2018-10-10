بالصور.. إصابة عونا حماية مدنية بجروح في عملية إنقاذ بعد إنهيار للتربة في برج بوعريريج

أصيب عونا حماية مدنية بجروح نتيجة انهيار للأتربة بعد عملية انقاذ اللوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمنصورة في ولاية برج بوعريريج.

وسجلت الوحدة مدعومة بالوحدة الرئيسية تدخل لأجل انهيار خندق أثناء أشغال بحي بن عامر حسين بلدية المنصورة.

الحادث تسبب في حصر شاب يبلغ من العمر 26 سنة تحت الأتربة نتج عنه من كسر في الرجل اليمنى.

وقامت مصالح الحماية المنية انتشاله ونقله في سيارة إسعاف طبية الى مستشفى بوزيدي ببرج بوعريريج.

وأثناء عملية الإنقاذ تم تسجيل انهيار آخر للأتربة خلف اصابة مسعفين أثناء عملية الإنقاذ.

العونان يبلغان من العمر 40 و51 سنة، احدهما محصور تحت الأتربة.

تم إجلائهم الى مستشفى المنصورة وتحويلهم الى مستشفى بوزيدي بالبرج العملية دامت 4 ساعات و30 دقيقة.

على إثر الحادث تنقل والي الولاية بكوش بن عمر الى المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين و والوقوف مع ذويهم.

أين اعطى التعليمات من اجل التكفل بالمصابين وإعطائهم العناية اللازمة ونوه على مجهودات فرقة التدخل للحماية المدنية.