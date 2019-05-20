بالصور.. إصابة 15 تلميذا بعد إنحراف حافلة لنقل المتمدرسين بعنابة

شهد صبيحة اليوم حي السرول حادث مرور تمثل في انحراف حافلة صغيرة من نوع “YOU JUN” لنقل التلاميذ المتمدرسين.

حيث انقلبت بمنطقة الحسناوي حي السرول الطريق الوطني رقم 44 محول خرازة بلدية البوني، مما خلف إصابة 15 تلميذا.

بالإضافة إلى سائق الحافلة بجروح خفيفة مع تسجيل حالات صدمة لدى بعض التلاميذ رجل و11 فتاة و03 ذكور.

تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و40 سنة حيث خلف لهم إصابات خفيفة وبعضهم في حالة صدمة.

من جهتها تنقلت وحدات الحماية المدنية فور وقوع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية.

ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة و لحسن الحظ فإن الحادث لم يخلف حالات خطيرة أو وفيات.