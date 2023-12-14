بالصور: إصابة 3 أشخاص إثر إنفجاز للغاز بالحمادية في تيارت 

أصيب 3 اشخاص بحروق متفاوتة الخطورة إثر حادث تسرب غاز متبوع بإنـفجار لقارورة غاز بوتان لولاية تيارت.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بدوار الخاشة بلدية الرشايڨة دائرة حمادية وتمثل في تسرب غاز، متبوع بإنفجار لقارورة غاز بوتان، بمطبخ سكن أرضي.

وخلف الحادث 3 مصابين من جنس أنثي، تتراوح اعمارهم بين 8 و70 سنة مصابين بحروق متفاوتة الخطورة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلي العيادة متعددة الخدمات ببلدية رشايڨة .