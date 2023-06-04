بالصور.. إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بغليزان

أصيب أربعة (04) أشخاص في حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 23. الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت على مستوة بلدية زمورة.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بواد الجمعة. تنقلت لمكان الحادث للقيام بالإجراءات اللازمة.

كما أكدت المصالح على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر.

وفاة طفل في حادث إصطدام سيارة بدارجة هوائية ببني عزيز في سطيف

توفي طفل يبلغ من العمر 15 سنة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بنواحي مشتة الروابحة بلدية بني عزيز شمال شرق سطيف.

حسب مصادر من الحماية المدنية الحادثة تمثلت في إصطدام سيارة بدراجة نارية وأسفر عن وفاة طفل كان يقود دراجة هوائية لتعترضه سيارة داسيا لوقان التي دهسته.

ليلفظ انفاسه الاخيرة في عين المكان، ليتم نقل جثته إلى مستشفى بني عزيز .

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في ملابسات الحادث .